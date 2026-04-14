Подмосковные приставы взыскали почти 2 млн рублей долгов по зарплате

Судебные приставы в Подмосковье взыскали задолженность по заработной плате в пользу бывшего сотрудника компании, работающей в сфере разработок компьютерного программного обеспечения. Об этом REGIONS сообщили в ГУФССП России по Московской области.

По данным ведомства, инженер-программист обратился в суд с иском к бывшему работодателю. Он уточнил, что в период работы ему выплачивали зарплату не в полном объеме, а после увольнения не произвели окончательный расчет. В результате его требования были удовлетворены, с компании взыскали задолженность по зарплате, компенсацию за задержку выплат и компенсацию морального вреда. Исполнительный документ на сумму более ₽1,9 млн поступил в Солнечногорское районное отделение судебных приставов, руководство организации-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства.

Задолженность не была добровольно погашена, поэтому приставы применили комплекс мер принудительного взыскания, в том числе наложили арест на денежные средства компании. В результате сотруднику перечислили ₽1,7 млн невыплаченной зарплаты, ₽226 тыс. компенсации за задержку выплат и ₽10 тыс. компенсации морального вреда.

