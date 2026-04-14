«Черноморец» отправил в отставку главного тренера после весенних неудач

Футбольный клуб «Черноморец» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Денисом Поповым. Отмечается, что решение принято на основе взаимных договоренностей.

47-летний Попов, известный выступлениями за ЦСКА, возглавил новороссийский клуб в январе этого года. Но рестарт у «Черноморца» получился крайне неудачным. В семи матчах команда одержала лишь одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

В итоге «Черноморец» стремительно скатился вниз по турнирной таблице, и теперь команде предстоит борьба за выживание. Новороссийцы занимают 15-е место с 29 очками после 28 матчей и лишь на один балл опережают «Уфу», которая находится в зоне вылета.

Гендиректор «Черноморца» Константин Гордиюк сообщил, что временно команду возглавит Эдуард Саркисов, работавший в Новороссийске еще с прежним главным тренером Вадимом Евсеевым.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто может возглавить ЦСКА в случае отставки Фабио Челестини.