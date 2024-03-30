Дети, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы, идут на поправку

На памятной акции в память о погибших в «Крокус Сити Холле» присутствовал отец детей, которых сбили скрывающиеся с места преступления на автомобиле террористы. Мужчина рассказал корреспонденту ТАСС о самочувствии ребят.

Мужчина рассказал, что его пятилетний сын находился в реанимации. На протяжении ночи медики ему оказывали интенсивную помощь. В настоящее время состояние ребенка стабилизировалось. Его перевели в палату, где он встретился со своей сестрой.

Мужчина рассказал, что он и все члены семьи в столь трудное время чувствовали искреннюю поддержку со стороны россиян из каждого региона страны.

Ранее мы сообщали, что Минтруд Таджикистана заявил об оттоке трудовых мигрантов из РФ после теракта в «Крокус Сити Холле» из-за давления со стороны россиян.