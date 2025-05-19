«Дети могут быть помехой»: многодетный отец оценил предложение обложить налогом мужчин

Руководитель Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрей Андреев оценил предложение священника Русской православной церкви протоиерея Андрея Ткачева ввести специальный налог для мужчин старше 40 лет, которые не стали отцами, сообщил atas.info.

Многодетный отец из Новосибирска Андрей Андреев высказал мнение, что у человека должен быть выбор. Он поделился мнением, что мужчины некоторых профессий не могут становиться отцами из-за высокой загруженности. Однако своей трудовой деятельностью они вносят большой вклад в развитие страны. Например, это люди творческих профессий или представители IT-индустрии.

«Дети могут быть помехой. Это все очень сложно», — отметил многодетный отец из Новосибирска Андрей Андреев.

Андрей Андреев высказал мнение, что иногда мужчина не может иметь детей из-за проблем со здоровьем. Он уверен, что не стоит людям навязывать, как лучше жить. Стоит также учитывать, что в обществе изменились ценности. Страна нуждается в квалифицированных кадрах, поэтому после школы ребята поступают в вузы. Выходит, что родители содержат детей примерно до 22 лет. Эксперт отметил, что в 19 веке шестилетний ребенок уже начинал работать и приносил в семью доход. Так он помогал своим родителям.

«Ну и, конечно же, сам человек должен быть готов к детям», — прокомментировал Atas.info руководитель Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрей Андреев.

Ранее сообщалось, что общественники связали демографический кризис с укреплением феминизма в России.