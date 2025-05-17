«Общество феминизировано до мозга костей»: эксперт назвала причину демографического кризиса

Член Общественного совета при комитете Госдумы по семье, руководитель центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова высказала мнение, что феминизация общества — одна из главных проблем, которая негативно отражается на снижении демографии, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт высказала мнение, что в России необходимо поддерживать на законодательном уровне права мужчин. Важно предлагать и принимать такие законы, которые будут способствовать здоровому климату в обществе. Для создания уважительных отношений в семейной паре важно формировать правильную среду, считает Элина Жгутова.

«Полностью согласна с Ниной Останиной, которая ранее подчеркнула, что в наше время мужчин нужно защищать. Они, скажем так, самая угнетенная категория населения страны. Нужно бороться не с мужчинами, а против феминизма. У нас общество феминизировано до мозга костей», – резюмировала Жгутова.

Издание напомнило, что протоиерей РПЦ Андрей Ткачев предложил обложить налогом мужчин, которые в возрасте старше 40 лет так и не стали отцами. Элина Жгутова уверена, что насильно мужчину нельзя мотивировать жениться. По ее мнению, важно, чтобы мужчина выбирал себе в жены ровесницу или женщину, примерно его возраста. Однако не все могут физически выносить ребенка после 40 лет. Предложение протоиерея будет стимулировать мужчин находить себе более юных партнерш. Тогда станет вопрос, с кем строить личную жизнь молодым мужчинам.

«Если взрослые мужчины будут жениться на двадцатилетних, то на ком будут жениться молодые мужчины?» – разъяснила эксперт.

Ранее организатор фестиваля в Карелии высказался о раздаче презервативов гостям.