Дети на полу на ковриках, очереди повсюду: последствия массового сбоя в аэропорту Казани

В ночь на 21 февраля работа международного аэропорта Казани и нижнекамского «Бегишево» была временно приостановлена из-за введенного плана «Ковер». О ситуации в казанском аэропорту сообщил интернет-портал KazanFirst.

По информации издания, ночью несколько часов воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы, что привело к масштабным задержкам и отменам. В столицу Татарстана не смогли вовремя прилететь около десяти бортов.

Некоторые рейсы и вовсе отменили. Например, самолет из московского Шереметьево, который должен был прибыть в Казань ближе к полуночи. Пассажиров несколько раз предупреждали о переносе, а затем отменили рейс полностью.

По данным издания, в терминалах казанского аэропорта образовались длинные очереди. Люди, в том числе семьи с детьми, были вынуждены расположиться на полу, используя пледы и коврики в ожидании вылета. По предварительным данным, из-за ночного инцидента в Казани было задержано около 50 рейсов, еще семь отменены.

Редакция располагает фото, на котором отображена обстановка в аэропорте Казани.

«На фотографиях видно, что многие пассажиры, включая детей, лежат на ковриках прямо на полу в ожидании своих рейсов», — интернет-портал KazanFirst.

Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что в республике отразили массированную атаку БПЛА.