Массированная атака БПЛА в Татарстане: в регионе сообщили о последствиях

Утром 21 февраля Республика Татарстан подверглась массированной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, проинформировала в телеграм-канале пресс-служба главы республики.

В сообщении указано, что благодаря оперативной и скоординированной работе экстренных служб, нападение удалось отразить без последствий для населения и инфраструктуры. Пострадавших и разрушений нет, производственные предприятия продолжают работу в штатном режиме.

«Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет», — отмечено в сообщении.

К настоящему моменту на всей территории республики отменен режим «Беспилотная опасность», указали в пресс-службе. Сняты временные ограничения на взлет и посадку в международных аэропортах Казани и Нижнекамска. В целях дополнительной безопасности в столице региона отменены все уличные мероприятия, предполагающие массовое скопление людей.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным мерам и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

«Просим всех относиться с пониманием и соблюдать меры безопасности», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ранения получили 11 жителей Удмуртии.