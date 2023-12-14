«Дети огорчились»: На Ставрополье перевернулся автобус со школьниками

В четверг, 14 декабря, в Ставропольском крае перевернулся автобус с несовершеннолетними спортсменами, сообщает newstracker.ru .

ДТП произошло в ночь на 14 декабря. Глава Изобильненского округа Владимир Форостянов проинформировал, что в салоне находилось 11 пассажиров: двое сопровождающих и девять школьников. Ребята ехали на спортивные соревнования по баскетболу.

Причина ДТП - обледенение дороги. Дети не пострадали. Медицинская помощь никому из пассажиров и водителю не понадобилась. Ребят доставили домой.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подтвердил информацию о ДТП. Автобус, действительно, опрокинулся из-за гололеда. Автоинспекторы отметили, что у водителя большой стаж вождения и нет уведомлений о нарушениях. Однако, все же есть одно нарушение - несовершеннолетние не могут ехать в ночное время суток во время сопровождения. Состояние детей удовлетворительное.

«Дети огорчились, что не смогли попасть на спортивное мероприятие. Теперь с организаторами необходимо будет решить вопрос, чтобы спортсмены смогли попасть в следующий этап», — прокомментировал глава региона.

Глава региона напомнил, что в период сложных погодных условий все службы работают в режиме экстренной готовности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 декабря на трассе М-5 во время движения загорелся грузовик. На ликвидацию огня ушло три часа.