На участке трассы М-5 пожарные три часа подряд тушили грузовик
Фото: [©Александр Сухов/РИА Новости]
На 1656 километре автодороги М-5 в ночь на 14 декабря во время движения загорелся грузовик. Информацию предоставили в ГИБДД, сообщает kursdela.biz.
Возгорание большегруза произошло в момент его движения. Водитель пытался самостоятельно ликвидировать пожар. Попытки оказались неудачными и мужчина сообщил спасателям о ЧП.
В три часа ночи пожарные приступили к ликвидации возгорания, а закончили работу только в шесть утра. Сотрудники ГИБДД временно перекрыли дорогу. Было организовано реверсивное движение и обеспечен объезд.
Госавтоинспекция Челябинской области опубликовала фото сгоревшего грузовика. От автомобиля остался лишь каркас и некоторые фрагменты. На данный момент причины пожара не сообщаются.
Ранее о ДТП с участием большегруза, в результате которого в больницу были доставлены несовершеннолетние, сообщали в Щелково.