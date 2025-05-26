Дети продолжают играть на берегу Томи, где недавно снесло течением ребенка с велосипедом

В Кемерово произошла трагедия. 12-летнего школьника течением затянуло в реку Томи. Предполагается, что ребенок скатился на велосипеде с берега к реке и упал в воду. Его снесло сильным течением. В ситуации разбирались сотрудники правоохранительных органов.

По словам горожан, в реке постоянно наблюдается сильное течение. Однако школьники продолжают играть возле реки. Местные жители сообщили, что дети пытаются измерить глубину. Для этого они разуваются и заходят в воду практически по колено. Таким образом поступило несколько подростков, которые попали на видео. Кадры прислали редакции очевидцы.

Кемеровчане рассказали, что проход к реке специально прегражден, но дети игнорируют предупреждения и перелазят через забор. Ограждения специально перевязаны сигнальной лентой. На берегу отдыхали четверо ребят.

«Обеспокоенные кемеровчане прислали в редакцию видео, на котором очень хорошо видно, что течение воды достаточно сильное», — сообщил Сибдепо.

Местные жители уверены, что подобные игры небезопасны. Они уверены, что важно проявлять бдительность возле водного объекта.

Ранее сообщалось, что тело уплывшей на сапе женщины нашли в водах Тавричанского лимана.