Поиски мужчины продолжаются: тело уплывшей на сапе женщины нашли в водах Тавричанского лимана

Тело пропавшей женщины, которая отправилась на водную прогулку на сапе с партнером, обнаружили в водах Тавричанского лимана, сообщил телеграм-канал МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что тело погибшей женщины обнаружили очевидцы. Его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района. Спасатели продолжают поиски пропавшего мужчины.

Ранее стало известно, что пара исчезла во время прогулки на сапе. Друзья рассказали, что спортсмены регулярно выходили на связь. После мужчина сообщил, что погода изменилась. Больше на связь они не выходили, что вызвало беспокойство у друзей. В пункт назначения они также не прибыли.

По информации телеграм-канала SHOT, тело 35-летней Елены уже опознал ее отец. Сначала спасатели обнаружили во Владивостоке сап, на котором, предположительно, вышли на воду 46-летний Виктор и 35-летняя Елена.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии маленький мальчик утонул в бурной реке.