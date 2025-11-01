Стихия бушует: штормовой ветер раздул полевые пожары, создав стену огня

Штормовой ветер, обрушившийся на Кузбасс 1 ноября, спровоцировал масштабные ландшафтные пожары, создавшие реальную угрозу жилым районам. Подробности об этом сообщает VSE42.Ru .

Огненные фронты зафиксированы одновременно в Гурьевске, Белове, Юрге и Полысаеве, где пламя подступало к жилым домам и повреждало инфраструктуру. В селе Новопестерево Гурьевского округа пожар повредил линии электропередач, оставив жителей без света — энергетики работают над восстановлением подачи электрительства, которое должно возобновиться в течение нескольких часов.

МЧС констатирует многочисленные очаги возгорания: в Белове травяной пожар охватил 800 кв. метров в районе улиц Январская и Спартака, в селе Ваганово площадь возгорания достигла 1000 кв. метров, аналогичная ситуация зафиксирована в деревне Ивано-Родионовский. Предварительной причиной всех инцидентов названо неосторожное обращение с огнем при экстремальных погодных условиях. Власти перевели все городские службы в режим повышенной готовности, а жителям рекомендовали убрать вещи с балконов, парковать автомобили вдали от деревьев и ЛЭП, не оставлять детей без присмотра.

По прогнозам синоптиков, ситуация может усугубиться в ближайшие часы — ожидаются усиление ветра, похолодание, мокрый снег и гололед.

