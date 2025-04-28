Дети участников СВО летом будут высаживать деревья в Кузбассе

В Кузбассе для несовершеннолетних жителей региона подготовили план по трудоустройству на летних каникулах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, правительство в первую очередь позаботится, чтобы в летний период трудоустроить детей участников спецоперации и тех ребят, у которых есть различные сложности в семьях. Подростки смогут за вознаграждение высаживать растения, доставлять заказы, оказывать социальную помощь ветеранам, пенсионерам и инвалидам, помогать в организации массовых праздников, заниматься благоустройством, фасовкой и ремонтом.

«Работодатели, трудоустраивающие несовершеннолетних, обеспечивают им медицинский осмотр, сокращенный рабочий день, исключают тяжелый и опасный труд. Зарплата подростку устанавливается не ниже МРОТ (29 172 руб.)», — рассказала и. о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Елена Николаенко.

По словам Николаенко, дополнительно работающие подростки будут ежемесячно получать более 2 тыс. руб. Деньги выделит служба занятости. По информации издания, несовершеннолетние жители смогут трудиться в агрообъединениях и в спортивных учреждениях. В Кузбассе организуют трудовые бригады и объединения. Родителям некоторых ребят выдадут путевки в детские оздоровительные лагеря.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин разрешил привлекать детей с 14 лет к работе в выходные во время каникул.