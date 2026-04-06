Родители ребенка, который возвращался из Томска в Кемерово после мероприятия, рассказали о различных препятствиях, которые не позволяют ребенку вернуться домой в ранее согласованный день. По их словам, в аналогичной ситуации оказалось еще семь семей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Родители рассказали, что восемь детей должны были вернуться после мероприятия домой. Сложности начались, когда два дня назад рейс отменили. По словам родителей, об изменениях в отправке автобуса пассажиров не проинформировали.

Родители отметили, что им удалось купить билеты на другой автобус. В воскресенье, 5 апреля, ребята выехали. Семьи ждали своих детей, но по дороге произошла поломка — из автобуса начало вытекать моторное масло. Водитель оценил ситуацию и предупредил, что вынужден сделать остановку. По словам родителей, автобус приехал на автовокзал одного из населенных пунктов региона.

По данным издания, группа детей находилась в незнакомом городе без понимания, когда они смогут отправиться дальше.

«В каком состоянии находится такой автобус, почему его пускают между городами», — возмущается Любовь, мама одной из девочек.

Родители рассказали, что их ребенок вернулся домой в понедельник, 6 апреля. Они намерены разобраться, почему за отмененный рейс им вернули не полную сумму, а также почему каждый ребенок был вынужден добираться до дома в то время, когда общественный транспорт в Кемерове уже перестает ходить.

«В томском автовокзале корреспондента „Сибдепо“ заверили, что вся ответственность лежит именно на кемеровском перевозчике, автовокзал лишь продает билеты — не более», — говорится в статье Сибдепо.

