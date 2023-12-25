Детям - подарки, бойцам - вещи: В ЛНР приехали Дед Мороз и глава администрации Пятигорска

Глава администрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов на странице в интернет-мессенджере написал, как прошла поездка в ЛНР, сообщает newstracker.ru .

Глава и его команда сначала приехали к военным и мирным жителям ЛНР, а затем отправились в Херсонскую область.

Неравнодушные жители Пятигорска и местная администрация собрали гуманитарную помощь. Так они поступают не в первый раз, но нынешняя поездка оказалась особенной.

«Привезли немного радости и предновогоднего настроения. А подарки вручил наш замечательный пятигорский Дед Мороз», — отметил сити-менеджер.

Родные и близкие передали своим мужчинам, которые находятся в зоне СВО, открытки, письма и поздравления с Новым годом. Местных детей поздравлял лично Дед Мороз, который дарил им долгожданные подарки.

Всего было передано 50 тонн гуманитарной помощи. Глава администрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов выразил благодарность всем, кто помогает в сборе и доставке помощи в зону СВО.

Ранее стало известно, как украинские волонтеры получили разрешение для выезда за границу, чтобы доставить на Украину гуманитарную помощь из Европы. После пересечения государственной границы они перестали отвечать на звонки и смс, чтобы не возвращаться на родину.