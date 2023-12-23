Десять украинских волонтеров получили разрешение от поставленного киевским режимом губернатора Херсонской области Александра Прокудина разрешение выехать за рубеж, чтобы привезти гуманитарку от европейских партнеров Украины.

Как выяснилось позже, в планы украинцев не входило возвращение на родину ни с гумпомощью, ни без нее. Они попросту исчезли и перестали выходить на связь, как только пересекли украинскую границу и попали в Евросоюз.

«Мною были выданы распоряжения о разрешении на пересечение границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалык". Они выехали за пределы страны и привезли обещанную гуманитарную помощь, сделали фото, отчитались. Однако после этого второй раз решили выехать и не вернулись обратно в Украину», — сообщил Прокудин в своем аккаунте в соцсетях.

Он добавил, что уже обратился в полицию, потребовав провести проверку по факту бегства волонтеров. Выданные им всем ранее разрешения отменены, подчеркнул Прокудин.

Ранее в Офисе президента Украины назвали шесть европейских государств, решивших не не присоединяться к декларации по гарантиям безопасности для соседней страны.