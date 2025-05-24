Детонация боеприпасов и пожар: ВС РФ нанесли удар по судну в порту Одессы

В пятницу, 23 мая, Армия России нанесла удар по порту, расположенному в Одессе, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что военнослужащие РФ применили ОТРК «Искандер». Был нанесен групповой ракетный удар. Целью стал склад контейнеров, расположенный в украинском порту. Внутри находились боеприпасы.

В ведомстве проинформировали, что также был поражен контейнеровоз, который осуществлял перевозку груза, необходимого для ведения боевых действий. В частности, БЭКи, БпЛА и боеприпасы.

«На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, во время атаки на причале находились выгруженные боеприпасы и контейнеры, что стало причиной повторной детонации. В результате огневого поражения объектов начался сильный пожар.

Согласно данным телеграм-канала «Донбасский партизан», на складе противник хранил комплектующие, необходимые для морских дронов. В момент удара на территории порта не находились гражданские лица, потому что предприятие оцепили для разгрузки объектов военного назначения. Ударов было несколько. Суды применяли для скрытой логистики и перевозки предметов, необходимых для военных действий.

Ранее в Британии заявили, что Россия лидирует в гонке БПЛА.