Детская мечта против возрастных рамок: жительница Дубны доказала, что моде все возрасты покорны

Жительница Дубны Вера Маркина доказала: возраст модельному бизнесу не помеха. Она стала победительницей престижного fashion-фестиваля «Модная волна» в категории «Взрослые». Торжественная церемония награждения пройдет 22 февраля в столице. Победительница выйдет на подиум в гала-показе, получит корону, диплом и именную статуэтку, сообщил REGIONS.

«Модная волна» — это не просто соревнование, а настоящий трамплин для творческих личностей. Здесь дизайнеры презентуют свежие коллекции, а модели, стилисты и просто влюбленные в моду люди обретают единомышленников. Организаторы видят свою миссию в поддержке ярких специалистов и их карьерном продвижении.

За победой Веры — годы внутренней работы. Совсем недавно она вписала свое имя в историю: участвовала в рекордном показе свадебных платьев, который стал самым длительным непрерывным дефиле в России и мире. Почти 50 минут манекенщицы сменяли друг друга в интернациональном рекорде, зафиксированном INTERRECORD.

«Для меня важно показать: никогда не поздно начать все сначала и изменить свою жизнь к лучшему», — рассказала модель из Дубны Вера Маркина.

Путь Веры в мир моды нельзя назвать легким. Она откровенно признается: начинала зажатой и скованной, без капли уверенности. Пришлось осваивать все с азов — королевскую осанку, походку на шпильках, искусство позирования и умение держать удар на публике.

Особенно ранили слова о возрасте, который, по мнению скептиков, «не формат» для подиума. Но детская мечта, которую Вера пронесла через годы, оказалась сильнее любых предрассудков.

