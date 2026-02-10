Русская красавица стала мисс Европа — 2026: победительница откровенно высказалась о конкурсе и России

Россиянка Ксения Гнедина завоевала титул «Мисс Европа» на международном конкурсе красоты в Ливане. В интервью RuNews24.ru победительница рассказала о своем пути к короне, жизненных принципах и планах на будущее, подчеркнув глубокую связь с родной страной.

Свою победу Гнедина во многом связывает со спортивным прошлым. С четырех лет она серьезно занималась большим теннисом, став первой ракеткой своего города в своей возрастной категории и участвуя в первенстве России. Почти десять лет спорта, по словам красавицы, сформировали не только физическую форму, но и сильный, волевой характер победителя, который очень пригодился в конкурсной карьере, начавшейся в 11 лет.

Образование и карьера для обладательницы титула не менее важны, чем внешность. Ксения имеет два высших образования: по специальности «Политическая журналистика» в РАНХиГС и по направлению «Высшая школа телевидения» в МГУ, куда ей удалось поступить на бюджет. После победы она планирует продолжить карьеру на федеральном телевидении, находясь в поиске работы в Москве.

В ответ на вопрос о возможности переезда в другую страну девушка ответила однозначно.

«Я не могу представить, что я когда-нибудь куда-нибудь перееду. Я очень люблю Россию и уверена, что она останется моим домом. Но, безусловно, я люблю путешествовать», — подчеркнула модель.

При этом она призналась в любви к Испании, ее культуре, кухне и дружелюбному народу, который ей очень близок по духу.

Секретом своей прекрасной формы победительница называет сбалансированное питание с обилием зелени и овощей, а также регулярные физические нагрузки, среди которых теннис, танцы и спортзал. Она не скрывает слабости к сладкому, но старается употреблять его в первой половине дня. Отвечая на вопрос о пластических операциях, Ксения отметила, что не осуждает тех, кто на них решается для собственного комфорта, но подчеркнула, что сама никогда к ним не прибегала.

Главной наградой для себя новая мисс Европа считает сам титул и корону, которую она передаст следующей победительнице через год. Своим главным героем в жизни Ксения называет маму, которая всегда была для нее примером и наставником. А быть королевой, по ее мнению, значит не только обладать красивой внешностью, но и делиться добротой, вдохновлять других и иметь прекрасную душу.

