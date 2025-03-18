Детский кардиолог рассказала, как справиться с магнитными бурями

Детский кардиолог и педиатр Надежда Пядушкина рассказала, как легче переживать влияние на организм магнитных бурь, сообщил 56orb.ru.

Эксперт рекомендует придерживаться режима дня и следить за длительностью сна. Медик также советует заниматься физической активностью, но не переутомляться. Важно не допускать и эмоционального выгорания. Надежда Пядушкина призвала обратить внимание на дыхательные упражнения и различные приемы релаксации.

По мнению эксперта, важно также следить за рационом питания. Так, желательно ежедневно употреблять антиоксиданты, которые содержатся в зеленом чае, ягодах и цитрусовых. Увеличить потребление магния, источниками которого являются зелень, орехи и семена, а также калия. Ограничить медик рекомендует употребление алкогольных напитков и кофеина.

По данным экспертов, в конце марта ожидается мощная магнитная буря. Астроном Виталий Угренинов отметил, что избежать геомагнитных возмущений не получится. По его словам, предоставленные прогнозы по дням могут быть ошибочными. Ситуация постоянно меняется.

В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» представлен подробный прогноз бурь по дням до конца марта.