Детский стоматолог угрожала шокером матери пациента в Магнитогорске

Жительница Магнитогорска на странице в социальной сети рассказала об инциденте, который произошел в детской стоматологии, сообщает kursdela.biz .

У сына женщины набухла десна и болел зуб. Они пришли на прием в местную стоматологию. Врач направил к хирургу. В кабинете доктор сразу, как утверждает мать юного пациента, вела себя агрессивно. Когда ребенок сел в кресло, она заставила его сразу встать. Стоматологу не понравилось его поведение. Причем ситуация повторилась дважды. Мама уверяет, что у мальчика болел зуб. Он был напуган и не баловался.

Жительница Магнитогорска сделала замечание доктору.

«На мои слова что так нельзя, вы же детский врач, она достала электрошокер и говорит я сейчас тебя ударю!» — пишет возмущенная жительница Магнитогорска.

Магнитогорцы активно комментировали пост. Выяснилось, что доктор часто позволяет себе некорректное отношение к пациентам и их родителям. Пользователи написали, что необходимо записывать прием на камеру, чтобы были доказательства непрофессионализма медика.

Автор поста рассказал, что в итоге они с сыном обратились в частную клинику, где им не только помогли, но и отнеслись вежливо.

Ранее мы сообщали, что стоматолог Владимир Лосев перечислил способы выбрать зубную щетку, уничтожающую максимальное число бактерий.