Детство за две квартиры: аналитики посчитали, сколько на самом деле стоит вырастить ребенка

Родители из Тюмени рассказали, что на содержание ребенка у них уходит много денег, сообщил nashgorod.ru. Редакция решила посчитать, сколько денег семье потребуется до совершеннолетия ребенка. За счастливое детство придется «заплатить» минимум 8 млн руб., что соизмеримо стоимости двух однокомнатных квартир.

Для расчетов редакция «Нашего города» использовала комплексный подход: экспертные данные о семейных бюджетах, официальный прожиточный минимум, средние чеки по категориям товаров и услуг, а также общепринятые среди тюменских родителей представления о «норме».

Первый, эконом-вариант, исключающий все платное, кроме самого необходимого, потянет на 8-10 млн руб. за все детство. Специалисты характеризуют его не как траекторию роста, а как затраты на элементарное выживание и социализацию.

Второй, среднестатистический путь, по которому идет большинство, включает детсад, школу, базовые секции, одежду, простые гаджеты и лечение по ОМС. Итоговая сумма — 10-12 млн руб. Третий, премиальный сценарий, с репетиторами, сильными кружками, частными клиниками и путешествиями, легко переваливает за 15 млн руб.

Подсчеты прокомментировала социолог Марина Воронина.

«Сегодня родители считают не эмоциями, а логикой выживания. Речь идет не о роскоши, а о том, чтобы ребенок не оказался в заведомо проигрышной позиции. Поэтому суммы в 10 млн руб. для городской семьи — это вполне объективная оценка», — считает эксперт.

Экономист Олег Новиков высказал мнение, что с учетом затрат на ребенка материнский капитал кажется символической поддержкой.

«Это важная мера, но она разовая. На фоне растущих цен и долгосрочных обязательств семьи основная нагрузка все равно ложится на собственный доход», — указывает он.

Ранее сообщалось, что остатки маткапитала автоматически проиндексируют с 1 февраля.