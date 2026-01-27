Остатки маткапитала автоматически проиндексируют с 1 февраля

Неизрасходованная часть материнского капитала будет автоматически увеличена с 1 февраля — подавать заявления владельцам сертификатов не потребуется. Оставшиеся средства материнского капитала у семей, которые уже частично распорядились выплатой, с 1 февраля проиндексируют на 5,6%. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, перерасчет пройдет в беззаявительном порядке — все неиспользованные суммы увеличатся автоматически. Сроки и коэффициент индексации для остатков полностью совпадают с общими правилами повышения маткапитала.

Таким образом, рост коснется всех владельцев сертификатов, у которых на счете сохраняется часть средств. Например, если остаток составляет 200 тысяч рублей, после индексации в феврале 2026 года сумма увеличится до 211,2 тысячи рублей — прибавка составит 11,2 тысячи.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Изначально выплату предоставляли при рождении второго и последующих детей, однако с 2020 года право на сертификат появилось и у семей с первенцем.

С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 729 тысяч рублей. Доплата при рождении второго ребенка составит 234 тысячи рублей, а если сертификат ранее не оформлялся, выплата на второго ребенка достигнет 963 тысяч рублей.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование детей, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью, формирование пенсионных накоплений матери, а также на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет при соблюдении условий по доходу семьи.

