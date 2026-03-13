Девять лет преступлений: перед судом предстанет россиянин, обвиняемый в изнасиловании малолетней падчерицы

Жителя Ижморского муниципального округа обвинили в совершении насильственных действия сексуального характера и изнасиловании в отношении малолетней гражданки, проинформировал телеграм-канал объединенного пресс-центра судов Кемеровской области. На момент преступлений падчерица мужчины не достигла 14-летнего возраста, сообщил VSE42.RU .

По информации пресс-службы, мужчине выбрали меру пресечения.

«12 марта 2026 года Ижморским районным судом Кемеровской области рассмотрено ходатайство следователя Ижморского межрайонного следственного отдела СУ СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина А.», — указано в сообщении пресс-службы суда.

Следствие полагает, что на протяжении девяти лет — с 2017 по 2026 год — фигурант неоднократно совершал преступные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Мужчину задержали во вторник, 10 марта, в соответствии со статьями 91–92 УПК РФ, а на следующий день ему официально предъявили обвинение.

Изучив материалы дела, заслушав участников процесса и учитывая позицию прокурора, суд согласился с доводами следствия и отправил обвиняемого под стражу. Решение суда еще не обрело законной силы.

Ранее сообщалось, что россиянка второй год пытается наказать несовершеннолетних насильников маленького сына.