Девять рейсов из Калининграда: как петербургский аэропорт стал запасным для других регионов

В условиях сложных метеоусловий петербургский аэропорт Пулково продолжает функционировать в штатном режиме. Как проинформировали представители компании «Воздушные ворота Северной столицы», текущие задержки рейсов преимущественно вызваны поздним прибытием воздушных судов, а не погодной обстановкой в регионе, сообщил ТАСС.

При этом отмечается, что аэропорт выступил запасным для девяти рейсов, направлявшихся в калининградский аэропорт Храброво. Для обеспечения безопасности взлета и посадки в таких условиях время наземного обслуживания самолетов может быть незначительно увеличено в связи с необходимостью проведения противообледенительных процедур.

«На текущий момент задержки в расписании не связаны с погодными условиями Санкт-Петербурга. Большинство из них — по причине позднего прибытия воздушных судов в Пулково. Также часть рейсов ожидает улучшения погодных условий в Калининград», — указано в сообщении.

По информации телеграм-канала SHOT, в аэропорту Калининграда отмечаются задержки 24 прибывающих и 20 вылетающих рейсов. Девять воздушных судов были перенаправлены на резервный аэродром в петербургском аэропорту «Пулково». Там также фиксируются нарушения расписания: 49 рейсов задерживаются на вылет и 26 — на прилет.

Ранее сообщалось, что в Сочи на автодороге прогнозируется лавинная опасность.