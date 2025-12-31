Лавинная опасность, шторм на море и мокрый снег: что происходит в Сочи 31 декабря
Администрация Сочи: в городе на автодороге прогнозируется лавинная опасность
Фото: [Медиасток.рф]
Официальный телеграм-канал администрации города Сочи проинформировал о лавинной опасности.
Согласно штормовому предупреждению метеорологов, лавинная опасность прогнозируется на автодороге А-149 «Адлер – Красная Поляна». Она оценена экспертами как слабая. Лавинная опасность сохраняется на высотах от 500 метров над уровнем моря в горной местности Сочи до вечера пятницы, 2 января.
«Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности», — отмечено в сообщении.
В администрации города также сообщили, что в ночь на 31 декабря в отдельных населенных пунктах и на улицах Краснодарского края фиксировались точечные отключения света. Причина — сложные погодные условия. Снег налипает на провода. В преддверии новогодней ночи в курортном городе на протяжении всего дня ожидается дождь и мокрый снег. Синоптики прогнозируют усиление ветра и шторм на море до 6 баллов.
«Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, ограничен. Работает служба эвакуации», — указано в сообщении администрации города.
В администрации отметили, что все службы переведены в круглосуточный режим работы. Сотрудники расчищают дороги и посыпают их необходимыми реагентами. Энергетики восстанавливают подачу света. в случае экстренных ситуаций жителям и гостям города рекомендовано обращаться в специализированные службы.
