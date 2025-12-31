Лавинная опасность, шторм на море и мокрый снег: что происходит в Сочи 31 декабря

Согласно штормовому предупреждению метеорологов, лавинная опасность прогнозируется на автодороге А-149 «Адлер – Красная Поляна». Она оценена экспертами как слабая. Лавинная опасность сохраняется на высотах от 500 метров над уровнем моря в горной местности Сочи до вечера пятницы, 2 января.

«Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности», — отмечено в сообщении.

В администрации города также сообщили, что в ночь на 31 декабря в отдельных населенных пунктах и на улицах Краснодарского края фиксировались точечные отключения света. Причина — сложные погодные условия. Снег налипает на провода. В преддверии новогодней ночи в курортном городе на протяжении всего дня ожидается дождь и мокрый снег. Синоптики прогнозируют усиление ветра и шторм на море до 6 баллов.

«Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, ограничен. Работает служба эвакуации», — указано в сообщении администрации города.

В администрации отметили, что все службы переведены в круглосуточный режим работы. Сотрудники расчищают дороги и посыпают их необходимыми реагентами. Энергетики восстанавливают подачу света. в случае экстренных ситуаций жителям и гостям города рекомендовано обращаться в специализированные службы.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, что в январе в России ожидаются 30-сантиметровые сугробы.