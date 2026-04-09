Девять ударов ножом и свобода: подозреваемого в жестоком убийстве дальнобойщика из-за мусора выпустили из СИЗО

В одной из деревень Омской области в пятницу, 3 апреля, произошло жестокое убийство. Подозреваемого в преступлении задержали практически сразу, однако позже его выпустили из изолятора временного содержания. Такое решение принял суд. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщил gorod55.ru.

Автор поста написала, что она приходится племянницей убитому мужчине. По словам родственницы, ее дядя работал дальнобойщиком. Вернувшись из очередного рейса, он решил поговорить с соседом. Причиной для разговора послужило то, что на участке соседа лежали и разлагались трупы баранов.

Беседа, по версии племянницы погибшего, не задалась с самого начала. Между мужчинами вспыхнул конфликт, после чего дальнобойщик развернулся и пошел в сторону своего дома. В этот момент, утверждает она, сосед взял из дома нож и нанес мужчине ножевое ранение в спину.

Раненый побежал к соседям напротив, надеясь получить помощь, но добежать до спасительного порога не успел. Злоумышленник догнал его на улице и добил. В общей сложности, по информации от племянницы погибшего, жертве было нанесено девять ножевых ранений.

«Больше всего ранений на груди… За мусор! Моего близкого человека убили за замечание о мусоре!» — рассказала в Сети племянница погибшего дальнобойщика.

В Омском областном суде изданию Город55 уточнили, кто именно вынес решение о том, что подозреваемого переводят под домашний арест с ограничениями. Там рассказали, что данную меру пресечения избирал Омский районный суд.

«В суде мы поддержали ходатайство следствия об избрании данному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали Городу55 в пресс-службе прокуратуры. — В тот же день мы данное решение оспорили».

