Девочка без куртки на морозе: фото с остановки в Москве возмутило общественников

Председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков проинформировал, что члены объединения подготовили заявление в Генпрокуратуру и органы опеки с просьбой проверить родителей девочки, оказавшейся без верхней одежды зимой на улице в Москве, сообщило интернет-издание «Абзац».

«Прошу установить характер исполнения законными представителями девочки обязанностей по ее содержанию, воспитанию, а также проверить наличие или отсутствие систематичности в подобных действиях», — отметил собеседник «Абзаца».

По информации СМИ, в социальных сетях была опубликована фотография, вызвавшая широкий общественный резонанс. Снимок, предположительно, был сделан на автобусной остановке у станции метро «Калужская».

По данным очевидцев, на фото была запечатлена девочка, одетая не по погоде — без верхней одежды. По свидетельству авторов публикации, ребенок жаловался на холод мужчине, находившемуся рядом с ней. Однако тот, судя по всему, никак не отреагировал на слова несовершеннолетней.

Иван Курбаков высказал мнение, что в кратчайшие сроки необходимо организовать и провести комплексную проверку по данному факту. В ходе проверки требуется установить личность ребенка, его место жительства и состояние здоровья, а также личности его законных представителей.

«Установить обстоятельства, при которых малолетний ребенок оказался раздетым в общественном месте в холодное время года, а также условия жизни и воспитания несовершеннолетней по месту ее проживания», – подчеркнул Курбаков.

