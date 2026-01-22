Ученики лицея раскрыли возможную причину срыва подростка, напавшего на уборщицу в Нижнекамске

Появились новые данные, которые могут пролить свет на возможный мотив нападения в лицее Нижнекамска. По информации телеграм-канала SHOT, у 13-летнего подростка, ранившего уборщицу, за два дня до этого трагически погибла подруга.

20 января школьница из параллели мальчика упала с крыши дома. По предварительной версии, она поскользнулась во время съемки видео для TikTok. 21 января ребенка похоронили.

По словам других подростков, погибшая тиктокерша была одной из немногих, с кем общался семиклассник. У мальчика, как утверждают сверстники, было мало друзей.

Возможно, эта утрата могла стать для него тяжелым ударом и спровоцировать эмоциональный срыв, вылившийся в нападение на учебное заведение. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и точные причины произошедшего.

Ранее телеграм-канал SHOT назвал еще одну причину нападения в лицее Нижнекамска.