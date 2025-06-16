«Девочки смогут залететь»: продюсер оценил шансы актера из «Универа» создать группу «Между нами»

Продюсер Дворцов считает, что звезда сериала «Универ» пытается конкурировать с бывшей супругой, которая запускает успешные продюсерские проекты. По мнению эксперта, группа «Между нами» — это аналог коллектива «ВИА Гра».

По мнению эксперта, создание группы — это также попытка актера реабилитироваться перед женской частью населения. Издание напомнило, что актер в одном из интервью признался, что его женщина не должна быть в его присутствии в плохом настроении. Артист считает, что раз мужчина обеспечивает возлюбленную, она должна создавать определенную атмосферу. Заявление вызвало резонанс в обществе.

«Проект — попытка Виталия реабилитироваться после всех высказываний», — предположил эксперт.

По мнению продюсера, группа «Между нами» будет развиваться настолько успешно, насколько потрудится Виталий Гогунский. Актеру потребуется вложить в развитие коллектива деньги, время и силы. Важно красиво презентовать новый проект.

«Девочки смогут залететь. Не как „ВИА Гра“, но все же. Минимум полгода понадобится на раскрутку», — в беседе с «Абзацем» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Интервидение» примут участие США, Китай и еще 18 стран.