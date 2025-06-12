США и Китай подтвердили участие: названы страны-участницы конкурса «Интервидение»

По информации издания, появляется информация, какие композиции намерены исполнить участники конкурса. Так, композитор и певец Слободан Тркуля и музыкальная группа Balkanopolis будут представлять Сербию. Министр правительства республики высказал мнение, что культурное сотрудничество между странами имеет важно значение. Общее число участников уже известно.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР», — сказала собеседница ТАСС.

По данным агентства, Россию представит народный артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Поклонникам предложат оценить композицию «Прямо по сердцу». Певец предстал с премьерой перед зрителями в белом костюме на площадке «Live Арена». Для декора сцены во время его выступления выбрали белый, синий и фиолетовый цвета. Песня посвящена печальной истории любви. Герой композиции раскрывает свои чувства и признается, что любовь разбила его сны.

«Интервидение-2025» — это конкурс, который пройдет в нынешнем году впервые. Его участникам предлагают выступить с композицией. Победителя выберут с учетом его творческих способностей.

Ранее сообщалось, что автором песни SHAMAN для «Интервидения» стал известный продюсер и композитор.