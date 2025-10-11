Девушка-подросток перерезала горло новорожденному сыну и оставила его на улице

В Барнауле по подозрению в убийстве новорожденного ребенка задержана 17-летняя местная жительница, сообщил телеграм-канал СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 17-летняя девушка скрыла от родителей информацию о беременности. В день родов она осталась в квартире одна. Ребенок родился здоровым. Его несовершеннолетняя мама решила скрыть от своих родителей появление на свет младенца.

она нанесла несколько колото-резаных ранений шеи и грудной клетки своему сыну. После чего завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу

В ведомстве отметили, что подозреваемая воспитывалась в благополучной семье. В настоящее время она задержана. Правоохранители намерены просить суд о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранителями проводятся неотложные следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего.

По информации ведомства, тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки обнаружили на улице вечером в пятницу, 10 октября. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле в региональной прокуратуре. На данный момент не сообщается, признала ли вину задержанная.

По данным телеграм-каналов, тело младенца обнаружили дети вблизи местного озера. Они играли, но заметив странный пакет, позвали родителей. На протяжении полуночи сотрудники правоохранительных органов опрашивали жильцов близрасположенных домов, сообщил телеграм-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

«Считаю ситуацию нужно предать огласке, чтобы люди знали, к чему все таки приводят подростковые роды и пропаганда ранних родов в целом», — высказала мнение местная жительница Елизавета.

