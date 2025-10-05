Нож и молоток для семьи героя: 16-летние девочки убили жену и сына ветерана СВО

В Якутске судебные органы санкционировали арест двух 16-летних девушек, подозреваемых в причастности к жестокому убийству 40-летней женщины и ее 11-летнего ребенка. Информацию об этом предоставили в региональном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юным подозреваемым предъявлены обвинения по статье 105, части 2, пунктам «а», «в», «ж» Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей содеянное как «Убийство».

Тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына без признаков жизни были обнаружены в квартире, расположенной в 202-м микрорайоне Якутска. На месте происшествия были найдены орудия преступления — нож и молоток.

Установлено, что убитые — сын и вдова известного якутского политика, Саввы Михайлова, являющегося ветераном специальной военной операции. Вскоре после обнаружения тел были задержаны 16-летняя дочь погибшей и ее ровесница. Мотивы, побудившие совершить преступление, в настоящее время выясняются.

