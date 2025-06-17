Девушка получила оскольчатый перелом после ДТП с участием самоката в ХМАО

В ХМАО произошло ДТП с участием самоката. Семья пострадавшей требует придать инциденту огласку. Родные сообщают в соцсетях о нежелании семьи виновника столкновения оказывать помощь, сообщил muksun.fm. Источник издания располагает другой информацией.

По информации издания, в соцсетях сестра пострадавшей рассказала, что молодому человеку на вид нет и 16 лет. Предположительно, он врезался на самокате в девушку сзади. Со слов родственницы пострадавшей, подросток сначала пытался скрыться с места инцидента, а затем предлагал договориться без привлечения правоохранителей. Семья вартовчанки заявила о намерении обращаться в суд.

«Сколько еще людей должно пострадать, чтобы начался контроль над ситуацией? Чтобы самокаты перестали быть оружием в руках подростков?» — обратилась к полиции и мэрии через паблик «ЧП Нижневартовск. Происшествия» сестра пострадавшей.

В главном управлении ГУ МВД по ХМАО подтвердили, что инцидент действительно произошел. Процессуальное решение будет принято после окончания предварительной проверки.

«Проводится проверка, все участники инцидента установлены», — сообщили в главном управлении ГУ МВД по ХМАО Muksun.fm.

Источник Muksun.fm в силовых структурах сообщил, что после столкновения подросток оперативно вызвал скорую помощь. Молодой человек проинформировал о происшедшем свою маму. Вместе они сопровождали пострадавшую в больницу. Семья предложила девушке компенсировать все средства, потраченные на лечение.

По информации издания, ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

Ранее очевидцы сообщили «Сибдепо» о ДТП в Кемерово, после которого на асфальте осталась лужа крови.