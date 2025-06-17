Осталась кровь на асфальте: очевидцы сообщили о ДТП в Кемерово

В понедельник, 16 июня, в вечернее время суток в центре Кемерово произошло ДТП, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на очевидцев.

По информации горожан, мужчина перебегал дорогу в не предназначенном для этого месте. Его сбил водитель, передвигающийся на «девятке». Очевидцы сделали фото с места инцидента. Автомобиль пострадал: лобовое стекло наполовину вылетело, вторая половина — в мелких царапинах. Можно предположить, что удар был сильным. Очевидцы также сообщили, что столкновение было сильным.

По данным горожан, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. На асфальте, где лежал пострадавший, осталось пятно крови. Возле автомобиля столпились местные жители. Сотрудники автоинспекции начали разбираться в ситуации для определения степени ответственности водителя. Кемеровчане рассказали, что пострадавшего забрали в больницу. На данный момент информации о его состоянии нет. По мнению очевидцев, водитель выглядел растерянно. Предположительно, машиной управлял молодой человек.

«Дышал, но не двигался», — отметили очевидцы.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области выросло число пострадавших в ДТП с автобусом.