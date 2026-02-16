Девушки за столиками, мужчины по кругу: как в Кемерове проходят свидания

По информации издания, формат быстрых свиданий, известный как speed dating, предполагает короткие раунды общения. За вечер участница успевает пообщаться с 8–10 потенциальными партнерами, на каждого отводится строго по пять минут. Схема проста: девушки остаются за своими столиками, а мужчины движутся по кругу от одной собеседницы к другой.

По данным издания, мероприятие посещают мужчины и женщины разных возрастов и профессий. Больше всего симпатий от зрелых дам получил молодой человек, который работает в IT-сфере. Можно предположить, что многие девушки обращают внимание на льготную ипотеку, которую предлагают специалистам данной отрасли.

«Вы будете удивлены, но именно этот парень собрал больше всего симпатий от зрелых львиц. Ему вручили больше всего сердец и, как победителю подарили столик с шампанским, фруктами», — рассказала корреспондент издания, которая присутствовала на мероприятии.

По информации издания, большое количество бумажных сердец на свидании получила женщина, которой примерно 40 лет. Эффектный образ — яркий макияж, красная юбка-карандаш и лаконичные кожаные сапоги — сразу приковывал взгляды. Выход к месту знакомства напоминал маленькое дефиле: несколько метров сквозь толпу мужчин она прошла легкой, летящей походкой. И неудивительно, что именно эту участницу окрестили главной сердцеедкой вечера.

«Отвечая на вопрос карточками “да” или “нет” выяснилось, что у неё есть маленький сюрприз: дети. И пусть никому это не станет помехой в делах любовных, ведь женщина в прямом смысле, огонь!» — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Формат мероприятия предусматривал такие правила: в финале мужчины дарят девушкам символические сердца — знак симпатии и надежды на взаимность. Если чувства оказываются обоюдными, женщина отвечает тем же. Эта яркая львица получила едва ли не больше всех сердец, подтвердив свой негласный титул.

