Герои Пушкина ожили в Балашихе: Онегин сходил на свидание с Татьяной на берегу Пехорки

В День памяти Александра Пушкина Балашиха неожиданно стала местом действия бессмертного романа в стихах. Телеканал «360.ru Балашиха» выпустил ролик, в котором с помощью искусственного интеллекта соединил кадры из фильма «Онегин» Сарика Андреасяна с узнаваемыми локациями городского округа. Результат оказался одновременно сюрреалистичным и поэтичным, передает REGIONS .

На смонтированных нейросетью кадрах Виктор Добронравов в роли Евгения Онегина неспешно прогуливается по Главному дворцу усадьбы Горенки, словно попав на бал прямиком из XIX века. Затем герой перемещается в Железнодорожный, где разглядывает современные муралы на стенах домов. Кульминацией же становится встреча Онегина с Татьяной на берегу Пехорки — в самом посещаемом парке Подмосковья. Пушкинские персонажи, чья история разворачивалась в деревенской глуши и петербургских гостиных, вдруг обрели прописку в Балашихе.

Подписчики телеграм-канала «В Балашихе|Все новости» встретили эксперимент неожиданно тепло. Особенно тронула работа ИИ тех, кто обычно скептически относится к вторжению технологий в классику.

«Классика и нейросеть для меня несовместимы, но здесь все сделано с глубоким уважением и к Пушкину, и к его главному детищу и, конечно, к самой Балашихе. Удивительно, как удачно подчеркнута историческая уникальность нашего города», — комментирует подписчица Елена.

День памяти поэта в России традиционно отмечают литературными чтениями, лекциями и возложением цветов. Но Балашиха выбрала свой способ вспомнить автора «энциклопедии русской жизни» — превратила родные пейзажи в иллюстрации к великому роману. И пусть Онегин с Лариной гуляют по Пехорке лишь по воле алгоритмов, в этих цифровых декорациях есть что-то по-настоящему пушкинское: легкое, ироничное и бесконечно влюбленное в Россию.

