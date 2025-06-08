Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале проинформировал , что ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области.

«Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали», — отметил Дмитрий Медведев.

Медведев обратил внимание, что Россия предлагала Украине решить конфликт мирным способом путем переговоров. По мнению автора поста, Киев подобную возможность проигнорировал. Спикер отметил, что Россия предупреждала о негативных последствиях отказа от переговоров не только украинское правительство, но и их партнеров.

«Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается», — написал Медведев.

Ранее о вхождении Армии России на территорию Днепропетровской области проинформировали в Минобороны. В телеграм-канале ведомства указано, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» успешно развивают наступление на территорию региона.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал отказ Киева принять тела погибших солдат нежеланием платить их вдовам.