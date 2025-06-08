«Дезинсекция продолжается»: Медведев сообщил, что ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области
Медведев: ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области
Фото: [медиасток.рф]
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале проинформировал, что ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области.
«Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали», — отметил Дмитрий Медведев.
Медведев обратил внимание, что Россия предлагала Украине решить конфликт мирным способом путем переговоров. По мнению автора поста, Киев подобную возможность проигнорировал. Спикер отметил, что Россия предупреждала о негативных последствиях отказа от переговоров не только украинское правительство, но и их партнеров.
«Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается», — написал Медведев.
Ранее о вхождении Армии России на территорию Днепропетровской области проинформировали в Минобороны. В телеграм-канале ведомства указано, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» успешно развивают наступление на территорию региона.
Ранее сообщалось, что Медведев назвал отказ Киева принять тела погибших солдат нежеланием платить их вдовам.