Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев объяснил отказ Киева принять тела погибших военнослужащих тем, что они не хотят выплачивать компенсации их семьям и признавать количество потерь.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина отложила на неопределённый период передачу останков погибших военнослужащих и обмен пленными, о чем сообщил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, в своих социальных сетях.

Как сообщил он, вчера Российская Федерация осуществила транспортировку первой партии останков военнослужащих ВСУ в количестве 1212 единиц в специальных транспортных средствах, предназначенных для перевозки охлаждённых грузов, в место, которое было согласовано для проведения обмена.

«Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Есть две причины: страшно признать, что их 6 000, и они не хотят платить вдовам», — написал Медведев в X.

Руководитель Совета безопасности выразил своё возмущение действиями властей Киева, охарактеризовав их как «дьявольское отродье» и выразив надежду на то, что они «сгорят в аду».

Ранее в Сеть выложили видео сотен замороженных трупов солдат ВСУ в рефрижераторах под Брянском.