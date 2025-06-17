Диабетики в опасности: кузбассовцы сообщили об отсутствии жизненно необходимых препаратов

По информации издания, жители региона рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются. По их словам, в больницах нет в достаточном количестве жизненно необходимых препаратов. Пациенты с инвалидностью обеспокоены сложившейся ситуацией. В аптеках также нет многих препаратов. Кроме того, приходится длительное время ожидать своей очереди.

«У них (в Закамышенской больнице. — Прим. ред.) нет препарата для давления, нет препаратов для холестерина, от сахара, нет кроворазжижающих. Как быть диабетикам, если нет препаратов? Ничего не выдается. Сказали, неизвестно когда будут», — отметила местная жительница.

Корреспондент «Сибдепо» обратился за комментариями в региональное Министерство здравоохранения. В ведомстве отметили, что фармацевты обязаны следить за количеством препаратов. В случае необходимости сотрудник передает данные на склад.

В Закамышенской больнице на запрос журналистов так же ответили. Специалисты отметили, что перед тем, как делать выводы, необходимо обратиться в аптеку. Важно прояснить ситуацию по наличию конкретного препарата. На основании полученных данных предстоит разобраться, каким способом решать проблему.

По информацию издания, вопрос с длительным ожиданием препаратов остается нерешенным.

Ранее сообщалось, что в России может появиться маркировка для назальных средств с предупреждением.