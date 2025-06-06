В России может появиться маркировка для назальных средств с предупреждением

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась к министру здравоохранения РФ с просьбой ввести четкую маркировку на упаковках сосудосуживающих капель, которая предупреждает об опасности привыкания. Об этом сообщает Life.ru.

Предлагается изменить вид упаковки сосудосуживающих капель, разместив на ней следующие предупреждения: «вызывает привыкание», «не применять более пяти дней», «при длительном использовании требуется консультация врача».

По мнению общественников, многие люди не осознают риски развития «нафтизиновой зависимости» при длительном применении назальных деконгестантов. В состав указанных препаратов входят ксилометазолин, оксиметазолин и фенилэфрин, вызывающие привыкание уже через пять-семь дней регулярного использования, нарушающие естественную регуляцию тонуса сосудов слизистой носа.

Уточняется, что стоит разработать информационные памятки для аптек, где подробно будет расписан механизм развития зависимости, альтернативные методы лечения насморка и алгоритм безопасной отмены препарата.

Ранее сообщалось, что продажа некоторых лекарств будет автоматически блокироваться на кассе в аптеке.