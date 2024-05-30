Диетолог Дианова назвала продукты, которые подходят для употребления в жару

Диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты лучше употреблять и какие блюда готовить в знойные летние дни, чтобы снизить нагрузку на организм, сообщает ridus.ru .

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается жара до 30 градусов. Диетолог Нурия Дианова рекомендует снизить нагрузку на организм. В первую очередь стоит отказаться от мяса. Свинина, баранина и говядина усваиваются тяжело. Отдавать предпочтение лучше овощам и фруктам.

Во-первых, они содержат достаточное количество воды. Во-вторых, насытят организм клетчаткой. Питаться исключительно овощами нежелательно, ведь организм не получит полного насыщения. Эксперт рекомендует добавлять растительные белки.

«Например, хумус. В него можно макать нарезанные свежие овощи. Очень вкусно», — поделилась диетолог.

Добавить в рацион можно рыбу, которая легко усваивается. В знойную погоду востребованными будут холодные супы: окрошка, свекольник, холодник. Нурия Дианова рекомендует при приготовлении окрошки заменить колбасу курицей. Колбаса в сочетании с редиской — слишком тяжелая пища.

Ранее специалист в области питания Елена Соломатина перечислила продукты, которые стоит употреблять в жару.