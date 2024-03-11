Диетолог Долгих назвала полезные для женщин продукты

В рыбе содержится большое количество омега-3. Жирные кислоты предотвращают развитие инсульта и инфаркта, благоприятно влияют на состояние мозга и зрения, общей иммунной системы. Эксперт Долгих рекомендует особенно обратить внимание на селедку, горбушу и кету.

Еще один важный для организма продукт — грецкие орехи, в которых также содержатся омега-3 жирных кислот. Помогают бороться с ослаблением клеток организма. Риск развития хронических заболеваний заметно снижается при добавлении в рацион орехов.

«Маньчжурские орехи ничуть не хуже грецких, а по многим полезным качествам даже превосходят своих родственников», — отметила хабаровский врач.

Из незрелых орехов, собранных вдали от автомобильных дорог и промышленных предприятий, готовят полезное варенье.

Свободные радикалы провоцируют развитие раковых опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. Ягоды препятствуют этому процессу. Диетолог рекомендует выбирать свежую или замороженную землянику, малину и чернику.

От некоторых видов онкологических заболеваний и инфаркта способен защитить овес. В зерне присутствует много растворимой клетчатки, что положительно влияет на пищеварительный тракт. Врач-диетолог Вера Долгих рекомендует также пить натуральное молоко.

«Помимо перечисленных продуктов питания, для поддержания здоровья женщин также важно придерживаться сбалансированной диеты, заниматься регулярными физическими упражнениями и получать достаточное количество сна», — рассказала Transsibinfo.com эксперт.

Ранее врач-диетолог и генетик Наталья Артемьева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какой напиток самый полезный.