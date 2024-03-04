Ты только делаешь глоток: раскрыты чудотворные свойства привычного напитка

Выбор напитков в магазинах и ресторанах расширяется. Сейчас многие предпочитают соки, фреши, смузи, но совершенно забывают, например, о старых проверенных компотах, а зря. Как выяснилось, компот во многом полезнее модных альтернатив.

Меньше скачков сахара

Как рассказала врач-диетолог и генетик Наталья Артемьева, если сравнивать компоты и, например, фреши, то последние будут значительно проигрывать по своим свойствам.

«У компота нет такого раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт, как, например, у апельсинового сока. И гликемическая нагрузка от компота ниже практически вдвое. То есть, уровень сахара в крови будет повышаться не так резко, как после употребления фреша, ведь сама концентрация ягод в компоте меньше», — рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также компот содержит отваренные ягоды и фрукты, которые становятся дополнительным источником ценной клетчатки. В этом тоже преимущество компота перед фрешем: ведь после соковыжималки кусочков фруктов обычно не остается.

Не все так просто

Артемьева напомнила, что компот готовится только из свежих фруктов и ягод. То, что сделано из сухофруктов, называется узваром. Оба полезны для здоровья.

«Но нужно понимать, что в процессе термической обработки все витамины и другие вещества из плодов будут вывариваться, и полезные свойства будут утрачены на 80-90%. Поэтому многие рекомендуют кидать фрукты или ягоды уже в кипящую воду, чтобы долго не разваривать», — подчеркнула эксперт.

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