Диетолог из Подмосковья поделилась советами, как выбрать арбуз в июне

Июньские арбузы: радость или риск? Врач‑диетолог из Дубны Ирина Копылова в беседе с REGIONS предостерегла от употребления ранних арбузов, объяснив, какие опасности они несут для здоровья.

По мнению эксперта, арбуз прочно ассоциируется с летним отдыхом и хорошим настроением. Однако покупка этой ягоды в начале лета может обернуться серьезными проблемами, считает специалист. Причина кроется в особенностях выращивания и хранения плодов, которые появляются на прилавках уже в июне.

Для естественного созревания арбузу необходим длительный период жаркой и солнечной погоды. Однако ранние плоды, как отметила эксперт, получают с помощью интенсивных агротехнологий: в процессе их выращивания используют повышенные дозы азотных удобрений, стимуляторы роста и пестициды.

По мнению эксперта, особую опасность представляют нитраты: они накапливаются преимущественно в корке арбуза и прилегающих к ней слоях мякоти. После попадания в организм человека нитраты преобразуются в нитриты — вещества, нарушающие транспорт кислорода кровью. Это приводит к развитию острой гипоксии тканей. Ее симптомы включают: слабость, синюшность губ и слизистых оболочек, тошноту и рвоту, резкое падение артериального давления, потерю сознания.

Наибольшему риску подвержены дети, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями — у них последствия отравления могут быть особенно тяжелыми, вплоть до летального исхода, отметила эксперт.

«Организм взрослого человека способен частично нейтрализовать небольшие дозы, но для ребенка или ослабленного пациента даже один кусок может стать причиной тяжелого отравления. Первые симптомы нитратной интоксикации появляются через 1–6 часов после еды: тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, слабость. При появлении этих признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь и до ее приезда обеспечить пострадавшему обильное питье чистой водой. Сорбенты могут помочь снизить всасывание токсинов, но они не заменяют медицинскую помощь», — отметила Копылова.

Помимо химического загрязнения, существует и другая угроза — бактериальное заражение. По словам Ирины Копыловой, ранние арбузы нередко транспортируют и хранят с нарушением санитарных норм. Факторы риска включают: поврежденную кожуру (трещины и сколы), продажу в неустановленных местах (например, вдоль дорог), отсутствие сопроводительной документации, подтверждающей безопасность продукта.

Эксперт подчеркивает: даже привлекательный внешний вид и сладкий вкус не гарантируют безопасность ягоды. Концентрация нитратов в ранних арбузах может в десятки раз превышать допустимые нормы.

В качестве безопасной альтернативы диетолог рекомендует дождаться середины июля — именно тогда начинается сезон арбузов естественного созревания, выращенных в грунте без применения агрессивных агротехнологий. Такие плоды не только вкуснее, но и безопаснее для здоровья всех категорий потребителей, включая детей и беременных женщин, считает эксперт.

«Если все же решите купить раннюю ягоду, обязательно срежьте толстый слой мякоти у корки — именно там концентрируется до 80% нитратов. И никогда не покупайте арбузы без сертификатов качества, с поврежденной кожурой или в несанкционированных точках продаж. Здоровье дороже сиюминутного удовольствия», — заключила диетолог.

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