Диетолог Лазуренко назвала яйца, сваренные всмятку, более полезными

Терапевт и диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что яйца, сваренные всмятку, более полезные для организма человека, сообщает ridus.ru .

Эксперт отметила, что выбирая между жареными и вареными яйцами, предпочтение стоит отдавать второму варианту термической обработке. Это правило применимо для всех продуктов. Во время варки сохраняются белки и другие полезные компоненты.

Яйца варить можно двумя способами: вкрутую и всмятку. Яйца с жидким центром сохраняют больше полезных веществ, потому что не нуждаются в длительной термической обработке.

«Соответственно, организм получает нативную, изначальную форму питательных веществ и уже сам распределяет по своим потребностям», — сказала диетолог в беседе с «Ридусом».

Во время жарки и запекания некоторые хозяйки добавляют молочные и другие продукты. Диетолог рекомендует этого не делать. В яйцах содержится большое количество насыщенных жиров. Добавление дополнительных ингредиентов лишь увеличит их количество. Это может негативно отразиться не только на здоровье, но и спровоцировать увеличение веса.

«Если мы говорим про жарку яиц на сковороде, с маслом, с добавлением бекона, то калорийность такого блюда увеличивается. При этом многие витамины, например, витамин С, могут разрушаться под действием жарки и польза от такого блюда, конечно же, в разы уменьшается», — уточнила диетолог.

Яйца — один из главных ингредиентов для пасхального теста. Также продукт принято отваривать и красить, чтобы подавать на праздничный стол. Ранее эксперт Дмитрий Морковкин рассказал, подорожают ли яйца накануне Пасхи.