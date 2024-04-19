Экономист Морковкин исключил подорожание яиц перед Пасхой

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин исключил вероятность подорожания яиц из-за высокого спроса на товар в преддверии Пасхи, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт ссылается на данные Минсельхоза РФ, согласно которым объем производства яиц в России обеспечит потребности населения даже при условии незначительного повышения спроса на продукцию перед предстоящим праздником. Кроме того, компании-производители всегда заранее готовятся к Пасхе, зная об увеличении спроса. Они заготавливают небольшой запас, чтобы не произошло искусственного роста цен.

«При этом суммарная прибыль крупнейших производителей яиц в стране в 2023 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Если в 2022 году крупнейшие птицефабрики суммарно заработали около 6 миллиардов рублей чистой прибыли, то в 2023-м — уже более 15 миллиардов рублей», — уточнил Дмитрий Морковкин.

Эксперт отметил, что ситуация с доступностью и ценообразованием яиц стабилизировалась по всем регионам России.

В свою очередь аналитик Даниил Кашин назвал другой продукт, который существенно подорожает перед Пасхой.

Католики в 2024 году празднуют Пасху 31 марта, а христиане — 5 мая. В преддверии праздника принято окрашивать яйца в разные цвета. Во время праздничного застолья проводят различные конкурсы, для которых также необходимы пасхальные яйца.