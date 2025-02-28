Диетолог Плешакова рассказала, как превратить блины в полезную еду

Врач-диетолог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Екатерина Плешакова рассказала, что при правильном подборе продуктов для приготовления блинов можно снизить их калорийность и негативное влияние на организм, сообщил nashgorod.ru.

Диетолог Екатерина Плешакова рекомендует обратить внимание на муку. Продукт высшего сорта делает готовое блюдо более калорийным. Эксперт советует использовать миндальную, цельнозерновую, овсяную или гречневую муку. В тесто можно положить в два раза меньше сахара, чем указано в рецепте. Альтернативный вариант — использовать сахарозаменители.

По мнению диетолога Плешаковой, для блинов лучше выбирать сковородку с антипригарным покрытием. Тогда не придется лить много подсолнечного масла. Во время замешивания теста эксперт советует добавлять обезжиренное масло.

«Важно выбирать правильные начинки: курицу, индейку, нежирный творог, нежирные сорта сыров. Это могут быть фрукты, ягоды, арахисовая паста. Избегайте таких топингов как сметана, сгущенка, варенье, мед», — перечислила Екатерина Плешакова.

По мнению эксперта, не менее важно следить за количеством съеденных блинов. За один прием пищи лучше съедать не более двух блинов. Диетолог призывает не переедать. Если если человек почувствовал пересыщение один раз, то проблем не будет. Но если переедать всю масленичную неделю, могут начаться сбои в работе ЖКТ. Первые признаки: вздутие живота, проблемы со стулом и тошнота.

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