Гастроэнтеролог МОЦОМД рассказала, как выбрать качественные продукты для приготовления блинов

Гастроэнтеролог, заведующая детской поликлиникой №2 МОЦОМД Алия Сагангалиева рассказала, как выбрать качественные продукты для приготовления блинов на Масленицу. Рекомендации врача привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, для блинов лучше использовать цельнозерновую муку, так как в ней больше клетчатки. Важно, чтобы продукт был свежим и не имел посторонних запахов.

При выборе яиц следует обратить внимание на дату сортировки и скорлупу — она должна быть целой и чистой. Мытые яйца хранятся не более 12 дней, подчеркнула врач.

Выбирая молоко, нужно внимательно изучить информацию на упаковке. По словам медика, показатель жирности не влияет на полезность молочной продукции, однако продукты с высоким процентом жирности хуже усваиваются. В сливочном масле не должно быть растительных жиров, отметила специалист.

«Начинки — отдельная тема. Творог должен быть сухим и рассыпчатым, мясо — свежим, без подозрительного запаха. Фрукты и ягоды — без признаков гниения», - заключила гастроэнтеролог.

Ранее в Минсельхозпроде региона посчитали, во сколько обойдется приготовление блинов на Масленицу в Подмосковье в 2025 году.