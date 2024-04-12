Диетолог рассказал, как правильно мыть фрукты и овощи

Эксперт пояснила, что вместе с фруктами и ягодами человек рискует съесть личинки насекомых или же частицы агропромышленных химикатов и пестицидов. Так, личинки вишневой мухи часто встречаются на вишне. Многие жуки очень любят малину. Нет гарантии, что любую продукцию не обрабатывают вредными веществами.

Некоторые ягоды, например, мыть не рекомендуют. Так, от напора воды сильно повреждается малина. Достаточно нежной ягодой также считается ежевика. Разломанные ягоды теряют внешний вид, из них вытекает полезный сок.

Чтобы ягоды не травмировались, диетолог рекомендует замачивать их в приготовленном растворе. Перед замачиванием вишни или черешни необходимо срывать хвостики. Остальные плоды просто опускают в емкость с жидкостью.

«Воду смешиваем с содой или солью в пропорции 10 к 1. В этом растворе на 10-20 минут оставляем любые овощи, ягоды и фрукты», — рекомендует диетолог.

Из раствора ягоды, фрукты или овощи перекладывают в чистую воду. Процедуру можно чередовать несколько раз.

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